Teriak obtient un prêt de 5 millions de dinars tunisiens de la Berd et d'Attijari bank Tunisia

TUNISIE. Le Tunisien Teriak va bénéficier de 5 millions de dinars tunisiens (1,55 M€) d'argent frais pour améliorer sa productivité et accroître son efficacité énergétique. Une somme apportée grâce à un prêt de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) en association avec Attijari bank Tunisia, par le biais d'un mécanisme de partage des risques (Risk Sharing Framework) défini en 2020.



Filiale industrie pharmaceutique du groupe Kilani, fondé par les frères Lassaad et Rafik Kilani en 1986, Teriak (créée en 1996 et basée à Tunis-Carthage) dispose de quatre sites de production à Jebel Ouest (32 km au sud-ouest de Tunis), El Fejja (La Manouba, banlieue nord-ouest de Tunis) en Tunisie, ainsi que deux de la société Cinpharm, ex-Cadyst Invest rachetée en 2015 par le groupe Kilani, à Douala (Cameroun) et Abidjan (Côte d'Ivoire).



Sur le sol tunisien sont fabriqués les formes comprimés, comprimés enrobés, poudre en sachets, sachets de liquides, gélules, sirops secs, sirops, suspensions, pommades, suppositoires (Jebel Ouest) et les gélules pour inhalation et les formes stériles (El Fejja). Teriak travaille sous licence de grandes multinationales, mais fournit également une gamme de produits génériques notamment dans les domaines thérapeutiques comme la cardiologie, la neuropsychiatrie, la gastro-entérologie et l'oncologie. Elle exporte en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient.