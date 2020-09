Tenergie annonce l'acquisition de sept centrales solaires dans le Sud-Est de la France

FRANCE. Tenergie finalise, mardi 8 septembre 2020, le rachat de sept centrales photovoltaïques en toiture au fonds danois Green Power Partners. Développant une puissance installée totale de 9 MWc, elles se situent toutes dans le Sud-Est de la France* et ont été mises en service en 2012.



Le producteur indépendant français d'énergies renouvelables va désormais les exploiter, assurer le suivi de production, l'entretien et la maintenance ainsi que les optimiser.

"Depuis plus de dix ans, nous portons un message : transformons le paysage énergétique français en développant ensemble des sources d’énergies propres et compétitives, proches des consommateurs. En dix ans, l’énergie solaire a pu se développer pour être compétitive grâce aux économies d’échelle. Le résultat est là, l’énergie solaire est à ce jour l’énergie la moins chère sans conteste, la plus vertueuse, et en circuit court. Elle produit de l’emploi local et des revenus pour les collectivités. Notre mission est de porter ce message auprès des acteurs régionaux, des collectivités, des consommateurs. L’industrie du solaire a changé, il faut accélérer désormais son développement, pour l’Homme et pour la planète", commente, dans un communiqué Philippe Rochet, membre du comité exécutif de Tenergie.



Avec cette acquisition, Tenergie détient désormais 950 centrales en France pour une puissance de 560 MW. Créée en 2008, l'entreprise provençale (basée à Meyreuil près d'Aix-en-Provence) a réalisé un chiffre d'affaires de 202 M€ en 2019 et emploie cent salariés.



* Rousset (Bouches-du-Rhône), Marguerittes (Gard), Bouillargues (Gard), Mudaison (Hérault), Trouillas (Pyrenées orientales), Brignoles (Var), Draguignan (Var).