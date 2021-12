Tel Aviv désignée comme la ville la plus chère du monde

ISRAËL. Tel Aviv devient la ville la plus chère au monde en 2021 selon l'étude publiée annuellement par The Economist Intelligence Unit, entreprise appartenant au groupe britannique The Economist.

Cinquième dans le précédent classement, la cité israélienne de 460 000 habitants (1,5 million pour tout le district) détrône Paris qui doit, cette année, se contenter de la seconde place à égalité avec Singapour (voir tableau ci-dessous). Cette fulgurante ascension de la seconde ville du pays et son centre économique et financier s'explique par l'envolée de sa monnaie nationale le Shekel et la hausse des prix, principalement des denrées alimentaires et des transports. Elle se classe deuxième pour le prix de l'alcool comme pour le prix des transports.



L'enquête attribue des indices Coût de la vie dans le monde (Worldwide cost of living - WCOL) à 173 villes. New York est considérée comme l'indice de référence (100). Les notes sont attribuées en fonction de l'analyse comparant le prix de 200 produits courants (essence, alcool, vêtements, tabac, nourriture...) et services (transports, loisirs, électricité...) entre le 16 août 2021 et le 12 septembre 2021. Ils auraient subi une hausse de 3,5% en un an, la plus importante enregistrée sur les cinq dernières années (1,9% en 2020 et 2,8% en 2019). La hausse des matières premières s'explique notamment par "les restrictions sanitaires, ce qui perturbe les livraisons à l'international et, dès lors, créé des pénuries et donc des hausses de prix", précise le rapport. Le prix de l'essence a par exemple progressé de 21% entre 2020 et 2021. Le sans plomb à la pompe coûte ainsi en moyenne 2,05$ le litre à Tel Aviv contre 1,45$ en 2016. La ville se positionne sur cette donnée à la quatrième place derrière Hong Kong (2,13$), Amsterdam (2,40$) et Oslo (2,62$).



L'étude n'inclue par contre pas le prix de l'immobilier ou celui des loyers.



La moins chère des villes de ce classement est Damas (173e) en Syrie. Elle arrive juste derrière une autre ville méditerranéenne, Tripoli (172e) en Libye, qui fait partie des quarante nouveaux entrants dans cette enquête. Tunis (170e) se classe au quatrième rang des villes les moins chères au monde et Alger (166e) au huitième..



A noter que Rome subit le plus fort recul en 2021 par rapport à 2020. La capitale italienne passe de la 32e à la 48e place, à cause particulièrement de la baisse du prix des denrées alimentaires et de celui des vêtements.