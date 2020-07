TechnipFMC signe un contrat de plus d'1 mrd$ avec la raffinerie égyptienne d'Assiout

ÉGYPTE. TechnipFMC (14,4 mrds$ - 12,7 mrds€- de chiffre d'affaires en 2019 et plus de 37 000 salariés dans 48 pays) annonce, mardi 7 juillet 2020 au soir, la signature d'un contrat avec l'Egyptienne Assiut national oil processing company (ANOPC).



Le groupe d'ingénierie pétrolière (issu de la fusion entre le Français Technip et l'Américain FMC Technologies) est basé à Londres, mais dispose de deux quartiers généraux opérationnels à Paris et à Houston. Il va intervenir sur le nouveau complexe d'hydrocraquage pour la raffinerie d'Assiout (rive occidentale du Nil - Région de Haute-Egypte) dans le cadre d'un contrat clefs en main (EPC pour ingénierie, fourniture des équipements et construction). TechnipFMC construira "de nouvelles unités de traitement telles qu'une unité de distillation sous vide, une unité d'hydrocraquage de diesel, une unité de cokéfaction retardée, une unité d'hydrotraitement de distillats ainsi qu'une unité de production d'hydrogène utilisant la technologie propriétaire de reformage à la vapeur de TechnipFMC. Le projet comprend également d'autres unités de traitement et des interconnexions", précise un communiqué.



Ces installations permettront de transformer des produits pétroliers de moindre valeur, provenant de la raffinerie voisine de l'Assiut Oil Refining Company (ASORC), filiale de l'Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), en environ 2,8 millions de tonnes par an de produits plus propres, comme le diesel Euro 5.



Ce contrat est qualifié de majeur par TechnipFMC dans un communiqué, ce qui signifie pour le groupe qu'il est d'un montant supérieur à 1 mrd$ (881 K€).