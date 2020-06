Team Henri-Fabre et BT2i veillent à l'intelligence technologique

En s’associant à BT2i, TEAM Henri-Fabre propose une solution éprouvée de veille technologique mondiale qui ne se résume pas à compiler de l’information mais en extrait l’essence la plus pertinente pour innover et performer. Indispensable pour sortir de la crise…







La suite sur... La collaboration est inédite, mais pleine de promesses pour les grands comptes comme les PME. En avril, TEAM Henri-Fabre et BT2i ont noué un partenariat pour développer un service de veille et d’intelligence économique et technologique à forte valeur ajoutée par son double aspect méthodologique et multi-filières. Implantée à Rueil-Malmaison, BT2i, « Business & Technology Intelligence for Innovation » a été créée en 2015 par Marc-Henri Ménard afin d’accompagner des entreprises industrielles et de services et des laboratoires académiques, de toutes tailles, dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie d’innovation.





