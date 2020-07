Tarik Haddi prend la présidence de l'Association marocaine des investisseurs en capital

MAROC. A l'issue de son assemblée générale du mardi 30 juin 2020, l'Association marocaine des investisseurs en capital (AMIC), qui n'a communiqué que jeudi 2 juillet 2020, a nommé un nouveau conseil d'administration. Il a élu, à l'unanimité, Tarik Haddi, à sa présidence.Succédant à Adil Rzal, président depuis mai 2018 et qui garde ses fonctions d'administrateur, Tarik Haddi est le fondateur (en avril 2010), administrateur et directeur général d'Azur Partners et d'Azur Innovation Management. Passé par le Crédit agricole du Maroc avant de créer en 2010, Afoulki Invest, un incubateur pour start-up innovantes, il est diplômé de l'ESC Marseille Provence et de l'Institut des Techniques de Banque (Paris) et est aussi titulaire d'un DESS Finance et Fiscalité de Paris I et d'un master en droit privé de l'Université de Perpignan.Tarik Haddi est entré à l'AMDI en 2008 et a été à l'origine, en 2016, de la mise en place de la Commission Amorçage/Risque dont il assure la co-présidence."Dans un contexte économique marocain et mondial difficile, je suis convaincu que le capital investissement, mode de financement et d’accompagnement créateur de valeur, responsable et durable, constituera un des piliers du nouveau modèle de développement, de la compétitivité des PME marocaines et donc de la relance de notre économie. Je m’efforcerai de poursuivre et accélérer les réformes du secteur en renforçant les partenariats avec toutes les parties prenantes. Le calendrier économique et politique au Maroc semble favorable pour accélérer le champ des réformes profitables à l’économie et aux entreprises. C’est la mission à laquelle je souhaite me consacrer avec le nouveau Bureau et le soutien du Conseil d’administration", commentait Tarik Haddi après son élection.L'AMIC (25 membres actifs) a, en moins de vingt ans, accompagné plus de 220 entreprises et aider à la levée de près de 20 milliards de dirhams (1,8 mrd€) pour financer les entreprises et les projets d'infrastructures.