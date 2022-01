Tanger Med multiplie les records de trafic en 2021

Les proportions de progression demeurent un peu plus modestes pour le trafic du vrac solide (342 804 tonnes manutentionnées - +13%) porté par les bobines d'acier, les pales d'éoliennes et les céréales. Comme pour le vrac liquide et ses 8,74 millions de tonnes d'hydrocarbures manutentionnées (+9%).10 902 navires ont fait escale à Tanger Med en 2021 (+12%) dont 929 mégaships d'une taille supérieur à 290 mètres.Au milieu de tous ses bons résultats - dont il faut relativiser la portée des hausses car elles se rapportent à une année 2020 difficile à cause de la Covid-19 -, le trafic des passagers (587 320) fait seul pâle figure avec un recul de 14%, en raison de l'impact sanitaire.Lancé en 2002, le projet du Port de Tanger Med a été inauguré en 2007 (2010 pour les passagers et le roulier) et est devenu en quelques années le premier port en Méditerranée pour les conteneurs et le vingt-quatrième mondial (31e en 2019) selon le classement établit pour 2020 par Alphaliner, base de données spécialisée dans le transport maritime. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 5,3 mrds€ en 2020.Le port bénéficie de capacités de traitement de 9 millions de conteneurs, 7 millions de passagers, 700 000 camions TIR et 1 millions de véhicules. S'étalant sur une surface de 1000 hectares, l'ensemble comprend le port de Tanger Med 1, le port passagers et rouliers, le port Tanger Med 2 et un centre d'affaires Tanger Med Port Center. Il accueille trois terminaux à conteneurs : TC1 (livré en juillet 2007) et TC4 (juin 2019) opérés par le Néerlandais APM Terminals, TC2 (août 2008) géré par le Rotterdamois Eurogate, et TC3 (janvier 2021) confié au Marocain Tanger Alliance (détenu majoritairement par Marsa Maroc - 50%- Contship Italia, Eurogate International et Hapag Lloyd).