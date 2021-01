Tanger Med injecte 133 M€ dans son troisième terminal à conteneurs

MAROC. Jeudi 7 janvier 2021, Tanger Alliance (filiale de Marsa Maroc, Contship Italia, Eurogate international et Hapag-Lloyd) a signé un contrat de crédit long terme de 133 M€. Conçu sous forme de "project finance" et accordé par un consortium bancaire mené par Banque Centrale Populaire (BCP), arrangeur, et le groupe Attijariwafa bank, co-arrangeur, avec Bank Of Africa (BOA) et CIH Bank, ce prêt bénéficiera d'une maturité de seize ans.



La somme injectée servira à financer une partie des coûts de réalisation du troisième terminal à conteneurs (TC3) du port de Tanger Med.



Ce terminal s'étend sur 36 hectares et 800 mètres linéaire de quai fondés à dix-huit mètres de profondeur. Il comprend huit portiques de quai (STS) affectés au chargement et au déchargement des conteneurs et vingt-deux portiques de parc (RTG), destinés à leur stockage.



Après dix-huit mois de travaux et 175 M€ d'investissements conduits par Tanger Alliance, le troisième terminal à conteneurs du port de Tanger Med 2 a été mis en service commercial par Marsa Maroc, vendredi 1er janvier 2021 avec la réception d'un premier navire. La nouvelle infrastructure sera complètement opérationnelle au plus tard en juin 2021 et proposera, à terme, une capacité de 1,5 million d'EVP (conteneurs en équivalent vingt pieds).