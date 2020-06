TSO et Orascom vont relier par fer Le Caire à la nouvelle capitale administrative égyptienne

ÉGYPTE / FRANCE. Filiale à 100% du groupe tarasconnais NGE (Nouvelles Générations d'Entrepreneurs - 2,49 mrds€ de chiffre d'affaires en 2019 et 12 600 salariés), TSO annonce, mardi 23 juin 2020, avoir emporté, avec son partenaire local Orascom Construction (OC), le marché de la 10th Ramadan Railway en Égypte. L'appel d'offres international était lancé par le consortium China Railway/Avic International pour le compte de l'Autorité égyptienne des Tunnels (National Authority for Tunnels - NAT).



Cette ligne ferroviaire, destinée à relier Le Caire à la région de la ville de 10 Ramadan et à la nouvelle capitale administrative, s'étendra sur 66 km en voie double, 10km en voie simple en dépôt et disposera de onze stations. Sa construction a été décidée fin juillet 2017 par le ministre égyptien des Transports, Hisham Arafat.



Dans le cadre de ce contrat à 112,5 M$ (99,30 M€), la coentreprise constituée entre OC et TSO réalisera les études, assurera l'approvisionnement des fournitures et la construction de la voie ferrée. Les deux partenaires s'engagent dans des travaux d'une durée de douze mois. La nouvelle ligne devrait être inaugurée d'ici 2022.



Présente depuis 1981 en Egypte, TSO (basée à Chelles, près de Paris) y réalise déjà, toujours avec OC et ETF, la construction de la ligne 3 du métro du Caire (phases 3 et 4B). Sa filiale égyptienne Egyfrail (détenue à 40%), dont le siège social se trouve à Agouza (près du Caire dans le district de Gizeh), assure la maintenance et la rénovation de voies ferrées en association avec les Chemins de Fer Égyptiens (ERN).



Dans le même temps, TSO a également décroché la construction de l'extension de la ligne 12 du métro de Mexico (20 M$) et celle de la ligne 2 du métro de Panama vers l'aéroport de Tocumen (9,7 M$).