TRIGGER mesure la perception des actions de l'UE en Afrique

"Un partenariat d'égal à égal passe par un renforcement des capacités et des priorités", souligne Rym Ayadi, présidente d'Emea et directrice du réseau euroméditerranéen d'études économiques (Emnes, devenu Emanes intègre désormais l'Afrique à sa réflexion)."Parfois, l'UE est perçue comme peu crédible, car elle dit une chose avant de faire volte-face et d'agir différemment sur le terrain", pointe Harriet Sena Siaw-Boateng, Ambassadrice du Ghana auprès du Royaume de Belgique, du Grand-Duché du Luxembourg et Cheffe de mission auprès de l'Union européenne. Elle ajoute qu'"un dialogue plus approfondi est nécessaire pour placer ce partenariat dans une meilleure perspective." Pour Moubarak Lô, directeur général du Bureau de la prospective au Sénégal et membre du Conseil consultatif d'Emea, "chaque fois que l'UE agit (...) Ses programmes et activités doivent être alignés sur les besoins du pays."L'UE fournit un soutien financier à la plupart des États africains à chaque crise, alimentaire ou économique, comme récemment pour les aider à affronter la pandémie de Covid-19 et ses conséquences. "Il est difficile d'évaluer l'effet de l'aide budgétaire. L'UE et l'Afrique se sont engagées à aller au-delà des relations donateur-bénéficiaire et à développer un véritable partenariat", explique Domenico Rosa. "L'Afrique reste le principal partenaire de l'UE. La génération future sera en mesure de partager l'avenir d'une meilleure manière", assure-t-il.Le 6e Sommet Union européenne - Union africaine se tiendra les 17 et 18 février 2022 à Bruxelles. Il pourrait marquer un tournant dans les relations entre les deux continents, placées par la présidence française du Conseil de l'Union européenne comme priorité de son mandat Voir le rapport sur le webinaire "Partenariat Union européenne et Afrique: l'UE est-elle toujours un acteur pertinent pour la politique de développement de ce continent - EU-Africa Partnership: Is the EU still a relevant actor for development policy in the continent? "