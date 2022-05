Syrte devient la nouvelle capitale du gouvernement parallèle libyen

La décision de "s'exiler" ici apporte toutefois l'avantage non négligeable de trouver un lieu, au centre du pays, plus serein, loin de l'agitation politique de Tripoli, et permet de sortir de l'impasse du contrôle de la capitale. Syrte "ne connaît pas de tensions ou d'hostilités avec les autres villes libyennes", soulignait Fathi Bachagha.Le nouveau Premier ministre a d'ailleurs lancé, mardi 10 mai 2022 à Derna (ancienne capitale de la Cyrénaïque à l'Est du pays) lors d'une conférence de presse, une initiative de dialogue national. Elle entend "élargir le champ de la communication et de la participation avec tout le monde", a-t-il précisé. Il l'envisage pour préserver la souveraineté libyenne, prévenir l'ingérence étrangère et réaliser les aspiration du peuple libyen dans la tenue des élections.Fathi Bachagha indique que cette proposition "reflète une volonté d'unifier tous les efforts et de préparer une phase de construction" et vise à "s'accorder sur certaines valeurs et principes nationaux", et, notamment, permettre une coopération de tous dans la lutte contre la corruption et l'arrêt du gaspillage de l'argent public pour relancer l'économie nationale et améliorer les services aux citoyens.Il insiste sur le fait que "le gouvernement tend la main à tous les courants, partis, blocs politiques et organisations de la société civile" et se dit prêt "à ouvrir des pourparlers et un dialogue avec les chefs des formations militaires pour combler le fossé du désaccord avec certains, dissiper les craintes et clarifier son programme à d'autres."Sous l'égide de l'Onu, des discussions ont débuté fin avril 2022 au Caire entre les représentants du Parlement et du Haut Conseil d'Etat libyens pour réussir à s'entendre sur l'organisation des futures élections.