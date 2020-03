Swiss Life Asset Managers France reprend le portefeuille "Margaux" en Espagne

FRANCE / ESPAGNE. Dans le cade de son OPCI SwissLife Dynapierre, Swiss Life Asset Managers France (54 mrds€ d'actifs sous gestion à fin 2019 et 250 salariés) annonce l'acquisition du portefeuille "Margaux" en Espagne.



Il est constitué de quatre hôtels, tous en front de mer et récemment rénovés. Trois établissements, l'"Icon Valparaiso" d'une surface totale de 2 050 m² à Majorque, le "Vistamar", hôtel de luxe de 10 050 m² sur la baie de Portocolom (Majorque) et une résidence hôtelière de 7 346 m² sur l'île de Minorque dans la crique de Binibeca, sont situés aux Baléares. L'autre, le "Gran Hotel Monterrey" un cinq étoiles, occupe 7 304 m² à Lloret de Mar sur la Costa Brava. Il dispose d'un spa, d'un casino et de quatre terrains de golf à proximité.



Ces quatre actifs offrent des baux d'une durée moyenne de onze ans avec Pierre & Vacances pour trois d'entre eux et Hotelatelier pour le quatrième ("Icon Valparaiso").



Swiss Life Managers France est l'entité de gestion d'actifs de Swiss Life Managers (234,4 mrds€ d'actifs gérés en Europe à fin 2019 et 2100 salariés) en France.