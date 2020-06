Sur le chantier Iter « les entreprises provençales bénéficient d'un avantage décisif »

Interview de Bernard Bigot, directeur général d’Iter Organization.



Iter, programme international de construction d’un réacteur expérimental de fusion de l’hydrogène avance à grands pas, y compris pendant la pandémie, avec 75% du génie civil de l’installation et 78% de la fabrication des composants finalisée. Pour Bernard Bigot, directeur général d’Iter Organization, il était vital de poursuivre en dépit du casse-tête logistique engendré par les fermetures de frontières.



Pourquoi avez-vous pris le parti de poursuivre l’avancement du programme Iter en dépit de la pandémie ?



Bernard Bigot : Dès le mois de décembre, nos partenaires chinois ont stoppé leurs activités de production. Nous étions aux premières loges de cette pandémie, conscients des risques d'impact sur la progression du programme. Nous avons veillé à assurer la meilleure continuité possible tout en assurant la poursuite des activités « critiques », que nous ne pouvions interrompre sous peine de mettre en péril l'avenir même du programme. Nous avons anticipé les mesures de distanciation sociales et bénéficié de masques que nous ont généreusement livré nos partenaires de Chine et de Corée. Nos collaborateurs italiens, habitués à passer le week-end auprès de leur famille, souvent en Lombardie, ont accepté de renoncer à ces déplacements. Ces efforts ont payé puisque nous n'avons eu aucun cas de Covid-19, ni au sein de notre personnel, ni parmi celui des entreprises sous-traitantes.







