Suez veut céder ses activités de recyclage et valorisation à l'Allemand PreZero

Suez détient 125 sites (6 700 salariés) dans ces quatre pays européens où il a réalisé 1,11 mrd€ de chiffre d'affaires en 2019. La transaction, qui pourrait intervenir au cours du premier trimestre 2021, valoriserait les activités cédées à 1,10 mrd€. Elle entre dans le cadre de sa stratégie Suez 2030 adoptée en octobre 2019 pour réaliser 1 mrd€ d'économies et procéder à des cessions et acquisitions d'un montant compris entre 3 à 4 mrds€ d'actifs. Et pourrait permettre au groupe français d'atteindre environ 40% de ses objectifs de rotation d'actifs inclus dans ce plan. "Ce projet marque une étape majeure dans la réalisation de notre plan stratégique Suez 2030 (...) qui prévoit de concentrer nos forces notamment en France et en Europe sur les activités et les géographies où l'on peut déployer nos innovations les plus prometteuses pour être le leader des services à l'environnement", commente Bertrand Camus, directeur général de Suez, dans le communiqué.



L'Allemand PreZero est présent sur quelque quatre-vingt dix sites en Europe et en Amérique du Nord dans le domaine de la gestion des déchets, du recyclage et de tous les services associés. "L’acquisition des activités de Suez Recyclage et Valorisation aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne et en Pologne va significativement élargir les capacités de PreZero à agir à chaque étape du cycle de vie des matériaux afin d’améliorer la valorisation des matières recyclables et de réduire la consommation de ressources naturelles. Les clients municipaux et nos partenaires commerciaux et industriels bénéficieront également de notre capacité à stimuler la concurrence. Dans le même temps, conscient de ses responsabilités, PreZero est fier de contribuer à établir une économie circulaire durable", souligne Thomas Kyriakis, membre du Conseil d'administration de PreZero.