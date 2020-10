Suez s'allie à A2A Ambiente pour traiter ensemble les déchets dangereux en Italie

ITALIE / FRANCE. En pleine digestion du rachat de 29,9% de ses parts qu'Engie détenait par Veolia , Suez signe, mardi 6 octobre 2020, un accord exclusif avec A2A Ambiente (filiale du groupe italien A2A) pour regrouper leurs activités déchets dangereux en Italie.Le texte prévoit de réunir les plateformes de traitement des déchets déjà opérationnelles dans les régions de Milan et de Turin offrant une capacité de traitement globale de 300 000 tonnes par an. Une co-entreprise, détenue à parts égales entre A2A et Suez, sera créée entre les deux groupes avec l'ambition de "devenir un acteur d'excellence du traitement des déchets dangereux en Italie, représentant le troisième marché européen", précise un communiqué de Suez.Le partenariat entre Suez et A2A Ambiente (basée à Brescia) débutera au premier trimestre 2021. En septembre 2020 , le groupe français est entré en négociations exclusives avec l'Allemand PreZero, branche environnementale du groupe allemand Schwarz (maison mère de Lidl et de Kaufland) pour la cession des activités de recyclage et valorisation de Suez aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne et en Pologne. Une transaction qui se ferait hors activités de recyclage des plastiques et traitement des déchets dangereux, précisait le protocole d'accord (MoU-Memorandum of understanding).