Suez relève l'ambition de son plan 2030 pour mieux réaffirmer son indépendance

évoque un résultat net récurent par action entre 0,75 et 0,80 € en 2021 et entre 0,90 et 1 € en 2022.

FRANCE. Suez dévoile, mardi 22 septembre 2020, l'accélération de son plan 2030 et la volonté de doubler la valeur pour les actionnaires dès 2022. "Les résultats tangibles de l'exécution de la stratégie de recentrage annoncée en 2019, obtenus dès 2020 sur de multiples chantiers, permettent d'en avancer le calendrier. Avec Suez 2030, notre groupe est en position de saisir les nombreuses opportunités de croissance de nos métiers", indique un communiqué. Le programme vise désormais 1,2 mrd€ d'économies annuelles à l'horizon 2023 alors que 900 M€ seront déjà atteints dès 2022. En outre, l'entreprise s'engage à "amplifier l'actionnariat salariat sur les deux prochaines années".Suez entend ainsi répondre à l' offre d'achat jugée hostile de Veolia en insistant sur ses "priorités d'investir dans les services à valeur ajoutée pour favoriser la croissance de Suez afin d'être le leader indépendant, agile et dédié aux services à l'environnement", comme l'indique son directeur général Bertrand Camus dans un communiqué. Il prévoit des investissements de croissance pour au moins 4,5 mrds€ de juin 2020 à décembre 2022 avec un renforcement sur les métiers prioritaires et à forte croissance que sont l'eau, le recyclage plastique, les déchets dangereux, les technologies et solutions digitales, ainsi que le développement sélectif à l'international."Le Conseil d’Administration a examiné avec satisfaction les performances réalisées dans l’exécution du plan de transformation Suez 2030. Il soutient le management dans l’amplification de ce plan qui permettra d’augmenter fortement la création de valeur du Groupe Suez indépendant, pour l’ensemble de ses parties prenantes.", souligne Philippe Varin, président du Conseil d'administration du groupe spécialisé dans les services à l'environnement.Principale cible de ces messages : les actionnaires pour qu'ils ne cèdent pas au concurrent Veolia. Il leur est promis "un potentiel unique de création de valeur". SuezSuez (18,01 mrds€ de chiffre d'affaires en 2019) programme un chiffre d'affaires supérieur à 16 mrds€ en 2021 et supérieur à 17 mrds€ en 2022. Son EBIT (résultat avant impôts et intérêts) est estimé à environ 1,35 à 1,50 mrd€ en 2021 et 1,7 mrd€ en 2022. Il était de 1,40 mrd€ en 2019.