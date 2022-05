Suez place pour 2,6 mrds€ d'obligations vertes

FRANCE. Le groupe Suez (7 mrds€ de chiffre d'affaires et 35 000 salariés) a réussi à placer ses premières obligations vertes pour un montant de 2,6 mrds€. Le spécialiste de l'eau et des déchets a convaincu plus de 200 investisseurs institutionnels dans toute l'Europe. L'opération "a été souscrite environ 2,9 fois", précise le groupe dans un communiqué publié lundi 16 mai 2022 au soir.



Titre de créance émis sur le marché par une entreprise ou une entité publique, les obligations vertes (green bond en anglais) participent au financement de la transition écologique en permettant, notamment aux sociétés, de financer leurs projets spécifiquement dédiés à l'environnement (développement des énergies renouvelables, investissements dans les transports faiblement émetteurs de gaz à effet de serre, amélioration de l'efficacité énergétique...)



"Le formidable succès du placement de nos premières obligations vertes témoigne de la confiance des marchés dans la qualité de crédit de Suez, son modèle économique et sa politique financière. Avec cette transaction, Suez donne aux investisseurs l’opportunité de contribuer au développement d’un leader mondial de l’eau et des déchets, et confirme son leadership en matière de développement durable et d’innovation", commente Sabrina Soussan, directrice générale de Suez.