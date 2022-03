Stellantis transforme son usine italienne en site de production de batteries

Termoli, qui fabriquait les moteurs (notamment celui de l'Autobianchi Y10 et des Fiat Panda puis Uno) constituera donc la troisième implantation de gigafactory d'ACC.



L'autre nouvelle est celle de la finalisation de l'accord intégrant Mercedez-Benz dans le désormais quatuor de la co-entreprise, "à parts égales avec TotalEnergies/Saft et Stellantis", dévoile le communiqué publié mercredi 23 mars 2022 par Stellantis.



Grâce à cette arrivée, ACC va augmenter la capacité industrielle annoncée de 48 gigawattheures (GWh) de batteries, soit 24 GWh par chacun des sites. Elle atteindra au moins 120 GWh d'ici à 2030 avec le doublement de la capacité des usines française et allemande et donc la troisième italienne. L'investissement total des quatre partenaires sur ces nouvelles unités de production devrait représenter plus de 7 mrds€ contre 5 mrds€ (dont 1,3 mrd€ de soutiens publics français et allemands) prévus initialement.



"La transformation de l’usine existante - pour aider à bâtir un avenir plus durable - va positionner ACC comme le leader européen de la production de batteries et permet de réaffirmer, grâce au soutien du ministère du Développement Economique, le rôle de l’Italie aux côtés de Stellantis pour transformer notre entreprise en tech company de mobilité durable", commente Carlos Tavares.



Dans le cadre de son plan stratégique Dare Forward 2030, présenté le 1er mars 2022, Stellantis envisage de vendre cinq millions de véhicules particuliers électriques par an dans la monde d'ici 2030 et 50% des véhicules particuliers et des picks up aux États-Unis. Elle prévoit d'installer cinq gigafactories.