Sound Energy passe le cap de l'étude d'impact environnemental pour son gazoduc TGEP

MAROC. Le ministère marocain de l'Énergie a approuvé la première phase d'étude d'impact environnemental du gazoduc Tendradra Gaz Export Pipeline (TGEP) que va construire la société britannique Sound Energy Limited. Le prochain rendez-vous est fixé au 28 janvier 2020 pour l'approbation sur le contrôle environnemental, indique la compagnie, lundi 13 janvier 2020, par communiqué.



D'une longueur de 120 km et d'un diamètre de 20 pouces (50,8 cm), le TGEP va permettre de relier l'usine de traitement du gaz et la station de compression proposées au gazoduc Maghreb Europe pipeline (GME). Traversant le Maroc et exploité par l'Algérien Sonatrach Spa et l'Espagnil Enagas SA, le GME relie le champ gazier Hassi R'Mel en Algérie à Cordoue en Espagne.



Le TGEP traversera les communes de Matarka (région de Figuig) et Merija (région de Jerada).



Fin octobre 2019, Sound Energy et l'Office national marocain de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) ont signé un protocole d'accord pour la vente par les Britanniques de 5 milliards de mètres cubes de gaz sur dix ans en provenance de la concession Tendrara, à l'Est du pays. Ce gaz permettra à l'ONEE d'alimenter ses centrales électriques. Les négociations se poursuivent et leur délai a été prolongé jusqu'au 31 mars 2020. Un accord de vente contraignant pourrait aboutir d'ici la fin de l'année 2020.



En novembre 2019, Aziz Rabbah, ministre marocain de l'Énergie, des mines et du développement durable, annonçait que la production nationale d'hydrocarbures allait atteindre 96 millions de mètres cubes de gaz et 4 300 tonnes de condensat à fin 2019. Il évaluait les investissements dans l'exploitation d'hydrocarbures sur cette année à "environ 800 millions de dirhams", soit 75 M€.