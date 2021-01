Sonatrach va investir 40 mrds$ sur cinq ans

ALGÉRIE. Le groupe algérien Sonatrach a annoncé, jeudi 30 décembre 2020, un programme d'investissement sur cinq ans. Doté de 40 mrds$, dont 51% en dinars, il prévoit notamment la mise en production et la monté en cadence de plusieurs gisements.



Dans un communiqué paru vendredi 31 décembre 2020, son Pdg, Toufik Hakkar, indique que "la production et les ventes connaitront, en 2021, une croissance grâce notamment à la mise en production des gisements périphériques de Gassi Touil et Hassi Bir Rekaiz ainsi que la montée en cadence de la production au niveau de Tinrhert et l’achèvement du Boosting Hassi R’Mel pour la zone Nord.”



Il insiste sur "la volonté tangible de Sonatrach de s'inscrire dans une démarche intégrative des entreprises nationales quant à la réalisation de ses projets, leur garantissant ainsi des plans de charge et permettant au pays des économies importantes en devises."



Le premier groupe d'hydrocarbures du continent africain (33 mrds$ de recettes pétrolières en 2019 et 21 mrds$ attendus en 2020) assure qu'il va continuer à satisfaire les besoins croissants du marché national (estimés à 70 millions de tonnes équivalent pétrole - TEP- par an), tout en maintenant un niveau d'export au-dessus de 90 millions TEP, grâce à la mise en production de nouveaux gisements dans les régions Sud-Ouest et Sud-Est.



Au cours de l'année 2020, Sonatrach a concrétisé plusieurs accords et mémorandums avec des partenaires étrangers, ainsi que renouvelé des accords gaziers avec des entreprises italiennes et espagnoles. Toufik Hakkar cite également "la signature du contrat de réalisation de la nouvelle raffinerie de Hassi Messaoud, qui renforcera nos capacités actuelles afin de satisfaire les besoins du marché national en carburants, et la signature du contrat FEED (NDLR : contrat d'ingénierie d'avant-projet détaillé) du projet pétrochimique pour la production de polypropylène.”