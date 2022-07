Sonatrach, Occidental Petroleum, Eni et TotalEnergy vont forer ensemble 100 puits pétroliers à Berkine

Dans sa recherche d'alternative face au gaz russe représentant 45% de ses approvisionnements dans ce domaine, Rome va pouvoir continuer à compter sur l'Algérie, passée en quelques mois de second à premier fournisseur de l'Italie.En avril 2022, à la faveur d'une rencontre avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune, Mario Draghi, président du Conseil italien, avait obtenu la promesse d'un renforcement de la coopération énergétique entre les deux pays. Un nouvel accord gazier avait d'ailleurs signé à l'époque entre Eni et Sonatrach.En 2022, l'Italie, qui importe 95% de son gaz, devait recevoir quelque 10 milliards de mètres cubes de gaz d'Algérie, d'Azerbaïdjan et de Libye. Mais, depuis le début de l'année, les seules importations italiennes de gaz algérien ont atteint 13,9 milliards de mètres cubes, soit un doublement des livraisons prévues (+113%).Mardi 19 juillet 2022, Mario Draghi a reçu l'assurance qu'Alger allait fournir à son pays quatre milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires. "Les accords signés aujourd'hui à Alger reflètent le large spectre de collaboration entre nos pays. L'Algérie est un partenaire très important pour l'Italie, elle est devenue le premier fournisseur de gaz de notre pays", se félicite Mario Draghi. De retour dans la capitale algérienne lundi 18 et mardi 19 juillet 2022, il a paraphé quinze mémorandums d'entente et de accords concernant la justice, les microentreprises et start-up, la coopération industrielle, le développement durable ainsi donc que l'énergie.Dès fin février 2022 et le début du conflit en Ukraine, Alger indiquait officiellement être prête à livrer plus de gaz à l'Europe Selon Toufik Hakkar, "la production (de pétrole) a augmenté de 5%, les exportations de 19% en volume et de 70% en chiffre en 2021". Le Pdg de Sonatrach prévoit d'investir 39 mrds$ (38,1 mrds€) sur la période 2022-2026 en partenariat avec des groupes étrangers pour maintenir les capacités nationales. Sur la seule année courante, le groupe algérien devrait ainsi consacrer 8 mrds$ (7,8 mrds€) à l'exploration, la production et la pétrochimie. Toufik Hakkar prépare la construction d'une nouvelle raffinerie à Hassi Messaoud et l'extension de celle de Skikda pour "satisfaire la demande locale en carburant", précise le Pdg.