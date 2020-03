Solocal cède QDQ Media

FRANCE/ESPAGNE. Le groupe français Solocal (ex pages jaunes) annonce la vente de sa filiale espagnole QDQ Media à l'anglais AS Equity Partners. Spécialisée dans le marketing digital et les annuaires, QDQ Media emploie 300 salariés pour un chiffre d'affaires 2019 de 22,9 M€.



Solocal achève une douloureuse econversion qui doit lui permettre d'abandonner l'édition pour se concentrer uniquement sur le digital. Le groupe français propose aux PME et aux grandes comptes de les accompagner dans leurs campagnes de publicité numérique et pour améliorer leur visibilité sur la toile. Solocal n'éditera plus son célèbre annuaire papier en 2021.



Confronté à la concurrence d'Internet, Solocal a mis en place en 2018 un plan social conduisant à 1 200 départs. Aujourd'hui, le groupe emploie 3 100 salariés. En 2019, son chiffre d'affaires a baissé de 13%, pour frôler les 585 M€.