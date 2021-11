Soixante-et-un prétendants pour la première élection présidentielle en Libye

LIBYE. Un fauteuil pour... soixante-et-un. Soixante-et-un, c'est le nombre de prétendants ayant officiellement déposés, à dimanche 21 novembre 2021 au soir, un dossier de candidature pour devenir le premier président de la Libye auprès de l'un des trois bureaux électoraux, un par région, habilités à les recevoir : Tripoli (Tripolitaine), Benghazi (Cyrénaïque) et Sebha (Fezzan).Le nombre pourrait encore progresser, puisque la Haute commission électorale nationale (HNEC) a fixé au lundi 22 novembre 2021 au soir la date limite du dépôt des candidatures . La HNEC a cependant précisé que tous ne bénéficieraient pas forcément d'un bulletin lors du vote prévu le 24 décembre 2021. Elle parle d'"acceptation préliminaire et non définitive." Les dossiers vont, notamment, passer sous les fourches caudines du Procureur général, de l'Agence d'enquête criminelle et de l'Administration générale des passeports et de la nationalité pour voir si les candidats respectent les critères exigés par la nouvelle loi électorale.Tout s'est emballé dans la journée de dimanche 21 novembre 2021 puisque la veille au soir les candidats n'étaient que trente.Parmi eux, de nombreux inconnus et des personnages beaucoup plus réputés internationalement. C'est le cas notamment d'Abdelhamid Dbeibah, premier ministre par intérim, qui peut porter sa candidature grâce à un artifice. Actuellement en exercice, il ne répond pas à une exigence du code électoral : celle d'avoir quitté ses fonctions officielles depuis au mois trois mois avant le scrutin. Sauf qu'Abdelhamid Dbeibah, s'il continue à expédier les affaires courantes comme le montre son agenda, a été destitué le 21 septembre 2021 par une motion de censure (contestée) émanant du Parlement de Tobrouk situé à l'Ouest. Reste à savoir quelle analyse en fera la HNEC.Autre candidature problématique, celle de Saif al-Islam Kadhafi. Le second fils de l'ancien "Guide" est toujours recherché par la Cour pénale internationale pour "crimes contre l'humanité". Quand au maréchal Khalifa Haftar, sa présence dans la course ne doit qu'à une modification du code électoral publiée par le Parlement de l'Est qui le soutient et autorisant les militaires à devenir Président.Le président du Parlement de Tobrouk, Aguila Saleh Issa, l'ex-ministre de l'Intérieur Fatih Ali Benchaga, se trouvent également en lice.