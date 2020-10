Sodexo va supprimer plus de 2 000 postes nets en France

FRANCE. Sodexo a annoncé, mardi 27 octobre 2020 au soir, un projet de plan de sauvegarde de l'emploi, "afin de s'adapter à son secteur d'activité en pleine mutation et pour répondre à des enjeux structurels de long terme", indique un communiqué.



Il "impliquerait la suppression nette de 2 083 postes soit moins de 7% des effectifs, en majorité dans le segment Services aux Entreprises dans le cadre d'un processus d'information et de consultation de ses représentants du personnel et sur le périmètre de la Restauration collective", précise le texte. Parallèlement, Sodexo va développer un plan de soutien à la mobilité de ses salariés sur la base du volontariat, en élargissant les choix qui s'offriront à eux dans toutes les autres activités du groupe en France. Plus de 600 postes seront ainsi disponibles dans l'hexagone.



Le plan prévoit un développement des offres et une adaptation des modèles de production et d'exploitation face aux nouvelles tendances du télétravail et de la livraison de repas.



Le numéro deux mondial de la restauration collective - et dix-neuvième employeur privé mondial présent dans soixante-sept pays avec 470 000 salariés - doit absorber la crise de la Covid-19. Les conséquences économiques de la pandémie impactent fortement son activité dans les entreprises, les écoles, les universités, mais aussi les activités événementielles. Après un chiffre d'affaires de 21,95 mrds€ sur l'exercice 2018/2019 (clos au 31 août 2019) en hausse de 7,6%, le groupe a affiché un chute de 29,9% de son activité au troisième trimestre 2019-2020 à 3,91 mrds€ (contre 5,68 mrds en 2018-2019 sur la même période).