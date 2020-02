Smartport Challenge, un concours pour construire le port du futur

FRANCE. La deuxième édition du Smartport Challenge a été lancée, jeudi 6 février 2020 à Marseille, dans le cadre du salon Euromaritime (4 au 6 février 2020). huit défis innovants* pour construire le port du futur sont proposés par le Port de Marseille Fos (GPMM), la CCI métropolitaine Aix-Marseille Provence (CCIAMP) et Aix-Marseille Université (AMU).Après une première sélection, les start-up présentant leur candidature - elles ont jusqu'au 22 mars 2020 pour le faire sur le site dédié - seront accompagnées tout au long de leur projet par des grandes entreprises et des partenaires publics (CMA CGM, EDF, Etat français via la DREAL, Syndicat des pilotes, ArmoSud, Hammerson,-Les Terrasses du Port, Interxion, Dalkia Smart Building, Naval Group, Traxens, Port de Marseille Fos).Les entreprises retenues pourront se lancer, début mai 2020, dans trois mois d'expérimentation à Thecamp (Aix-en-Provence). Les Lauréats seront dévoilés en juillet 2020 et recevront chacun une dotation de 15 000 €.Lors de sa première édition, en 2019 , le Smart Port Challenge avait récompensé sept start-up : NavAlgo, MktxDatos Europe, CAPSIM, Searoutes, GreenCityzen, Nauvelis,EGERIE). Leur sept preuves de concept (POC) et expérimentations ont été officiellement présentées lors du Smartport Day en juillet 2019.* Energies renouvelables pour conteneurs frigorifiques; Valorisation énergétique des eaux usées des bateaux de croisières; Favoriser l'eco-pilotage des navires de croisières; Démonstrateur aspects environnementaux "River Cooling"; Valorisation des initiatives durables des acteurs du port de Marseille Fos; Contrôle des navires et des infrastructures portuaires grâce à l'IoT; Sécurisation des Smart Containers; Images vidéo, IA et fluidité portuaire.