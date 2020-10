Sky Express veut changer d'ère en commandant quatre A320neo à Airbus

FRANCE / GRÈCE. Première commande depuis août 2020 et nouveau client pour Airbus avec la signature, mercredi 14 octobre 2020, de Sky Express pour quatre appareils.La compagnie grecque a placé un ordre ferme d'achat pour quatre A320neo. Parallèlement, elle a loué deux avions des mêmes modèles à ACG (Aviation Capital Group) et a donc "rejoint la liste mondiale des 430 opérateurs Airbus", se félicite le groupe Airbus dans un communiqué. Il s'agit donc de la première commande après deux mois blancs pour l'avionneur de Toulouse qui, fortement touché par les conséquences de la Covid-19 sur le transport aérien, a annoncé en juillet 2020 la suppression de 15 000 postes de travail dont 5 000 en France. Suite à un accord avec les syndicats signé lundi 12 octobre 2020 , aucun licenciement sec n'est prévu dans l'hexagone. Entre début avril et septembre 2020, seules quinze commandes ont été enregistrées contre 241 sur la même période en 2019."Notre coopération avec Airbus, par l'acquisition de six avions Α320neo flambant neufs, répond à notre ambition de moderniser notre flotte et de faire passer notre compagnie dans une nouvelle ère", souligne Ioannis Grylos, propriétaire de Sky Express et président du groupe de compagnies IOGR. Sky Express propose trente-quatre destinations à travers la Grèce et veut élargir son offre aux vols internationaux. Le premier vol d'un A320neo sous ses couleurs, avec comme slogan sur la carlingue "La Grèce est le bonheur", est prévu le 14 décembre 2020 sur la ligne Athènes-Thessalonique. "Progressivement, d'ici mars 2021, les tout nouveaux avions assureront des liaisons intérieures ainsi que des liaisons internationales, desservant des milliers de passagers", précise un communiqué de la compagnie grecque.L'A320neo intègre de nouvelles technologies permettant de réduire de 20% la consommation de carburant et de 50% le bruit par rapport à la génération précédente. A fin septembre 2020, 7 450 commande fermes de 110 clients avaient été reçues pour la famille des A320neo depuis son lancement.