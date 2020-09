Six start-up lauréates de Challenge My Med innovent pour protéger la Méditerranée et son littoral

Défi 1 - Comment limiter les impacts des activités économiques sur la mer et le littoral ? : AquaTech Innovation (solutions adaptées au milieu aquatique pour assainir et investir ces territoires afin de les aménager de façon durable).

Mentors : Airbus Helicopters, Constructa, Corsica Linea



Défi 2 - Comment développer une économie qui s'appuie sur les ressources tout en les préservant ? : BlueNav (motorisations électriques pour les bateaux en hybridation douce).

Mentors : Caisse d'Epargne CEPAC, Compagnie Fruitière, Groupe SNEF



Défi 3 - Comment protéger la biodiversité du littoral ? : Sea Blocks (ateliers pédagogiques autour de la fabrication de récifs auto-conçus).

Mentors : Eaux de Marseille, Kaporal, Foselev Process Solutions



Défi 4 - Comment faire de la protection du littoral l'affaire de tous ? : SunnyCare (transforme le mode de consommation des produits solaires vers plus de responsabilité environnementale et sanitaire en proposant un accès gratuit à une protection en vrac et éco-conçue).

Mentors : Aéroport Marseille Provence, Onet, La Provence



Défi 5 - Comment limiter et faire des déchets plastiques une ressource pour les territoires ? : D'Rain (technologie de captage de déchets et de données)

Mentors : Crédit Agricole, Arcelor Mittal, Synchrone



Défi Cop d'avance, prix Coup de Coeur : One Concept (ponton multifonction générateur d'énergie propre et économique pour rechargement de bateaux de plaisance électriques et à hydrogène)

Mentor : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur