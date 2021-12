Six pays de la Méditerranée orientale en dessous des 10% de vaccinés contre la Covid-19

MEDITERRANEE. Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), "l'écart de couverture vaccinale Covid-19 entre les pays de la région de la Méditerranée orientale se creuse de manière alarmante".



Basé au Caire, le bureau régional de l'institution dévoile qu'au 14 décembre 2021, plus de 500 millions de doses de vaccins ont été administrées dans cette région (sur 8,33 milliards dans le monde), soit une moyenne de 65 doses pour 100 habitants. Elle relève cependant que les pays à revenu intermédiaire supérieur et élevé se distinguent en la matière avec deux fois plus de doses injectées (92 à 152 doses pour 100 habitants) que ceux où le niveau de vie demeure plus faible et où seulement 39 à 79 doses pour 100 habitants ont été délivrées.



Il souligne également que "neuf pays ont déjà atteint l'objectif de fin d'année et ont entièrement vacciné au moins 40% de leur population". Mais, "six pays restent sous la barre des 10% de couverture", s'alarment ses membres constatant que "les inégalités en matière de vaccination menacent de nombreuses populations à haut risque et vulnérables dans la région".

L'OMS ne précise pas le nom des États concernés.