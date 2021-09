Serma Energy s'implante en Espagne et va ouvrir un centre d'essais à Valladolid

ESPAGNE / FRANCE. Le groupe français Serma, spécialisé dans l'expertise, le conseil et le test pour les technologies électroniques, les systèmes embarqués et les systèmes d'information, annonce la création d'une filiale en Espagne, Serma Energy Iberica. Basé à Valladolid, elle sera rattachée à Serma Energy, créée en 2018, qui propose aux industriels, principalement du marché de l'automobile, un panel complet d'essais, de certifications qualitatives et normatives pour les batteries (cellules, modules et packs), l'électronique de puissance (convertisseurs, chargeurs embarqués ou fixes) et les machines électriques (e-moteurs, chaînes de traction, drones, Smartgrids...).



Parallèlement, Serma va développer un centre d'essais à Valladolid dans le cadre de son partenariat avec Renault. Le constructeur automobile dispose d'un grand centre de production et de R&D dans cette ville. La plate-forme de Serma Energy Iberica devrait être opérationnelle en novembre 2021. Elle se concentrera prioritairement sur les tests de batteries hybrides et plug-in hybrides de Renault en effectuant des vérification et des tests fonctionnels. Mais, à terme, elle servira également d'autres clients locaux.