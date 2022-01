Sergio Mattarella réélu Président de la République italienne au bout de huit tours de scrutin

Le premier tour a donné 36 voix à Paolo Maddalena, 16 à Sergio Mattarella, 9 à Marta Cartabia, tous les trois membres d'aucun parti, et 7 à Silvio Berlusconi (FI), Roberto Cassinelli (FI), Guido De Martini (Lega) et Antonio Tasso (MAIE). Les bulletins blancs ont représenté 65,85% du total (dont 5,02% de nuls). Le second a conclu à un ex aequo (39 voix) entre Paola Maddalena et Sergio Mattarella avec 54% de bulletins blancs. Et le troisième s'est terminé par quatre candidats se détachant vraiment: Sergio Mattarella (125 voix), Guido Crosetto (114), Paolo Maddalena (61) et Pier Ferdinando Casino avec seulement 42,13% de votes blancs.Cette impasse due au très faible nombre de suffrages exprimés s'explique par l'absence de consensus des partis autour d'un nom. Ainsi que la volonté d'une grande majorité de grands électeurs que Mario Draghi continue à gouverner alors qu'il faut mettre en place les réformes promises pour obtenir la manne de 191,5 mrds€ du fonds de relance européen . Selon eux, l'ex-président de la Banque centrale européenne (BCE) semblait le plus compétent pour gérer cette période délicate pour le pays. Ils ne souhaitaient donc pas qu'il atterrisse au palais du Quirinal.Autre cause de ces hésitations, plusieurs parlementaires craignaient que le prochain Président du Conseil italien ne provoque de nouvelles législatives et donc de ne pas retrouver leur siège. Le gouvernement actuel repose en effet sur une fragile coalition regroupant le centre droit et le centre gauche, cimentée par Mario Draghi.Donc, à choisir, le nom de Sergio Mattarella, un indépendant, faisait consensus.