Sept entreprises d’Aix-Marseille-Provence au CES 2021

Six Aixoises et une Ciotadenne représentent le territoire au CES de Las Vegas, le plus grand salon mondial de l’innovation, qui se tient en digital du 11 au 14 janvier.





Elles ont bénéficié en amont d’un accompagnement de la Team France Export Sud destiné à les préparer à ce sprint de quatre jours.

Dans le domaine du transport vert, Maca propose un véhicule à décollage vertical à hydrogène et Green systems automotives un dispositif capable de convertir les deux roues aux biocarburants. Les deux sociétés sont basées à Aix-en-Provence. Green systems automotives est une habituée du CES de Las Vegas. L'année dernière, elle y a déjà reçu trois trophées pour sa technologie qui réduit de 40% les émissions de CO2. Sa voisine Maca a imaginé le « Carcopter », une voiture volante proche de l’hélicoptère, peut-être le taxi de demain.



