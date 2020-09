Selon la Cnuced, la lutte contre les flux financiers en Afrique pourraient faire gagner 89 mrds$ par an

AFRIQUE. Selon le rapport 2020 de la Cnuced (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement) sur le développement en Afrique, la lutte contre la fuite des capitaux et les flux financiers illicites (FFI) dans ce continent pourrait générer de nouveaux fonds pour répondre à la crise de la Covid-19. Mais aussi renforcer la résilience future des économies africaines.Rendu public lundi 28 septembre 2020, ce document estime que les pays africains devront réunir au moins 200 mrds$ (171 mrds€) pour répondre aux coût économiques et sociaux de la pandémie, en plus des dépenses de santé d'urgence. Or, 88,6 mrds$ (75,9 mrds€) par an quitteraient le continent africain sous forme de fuite illicite de capitaux (richesses envoyées et détenues à l'étranger) dont 40 mrds$ (34,2 mrds€) liés à l'exportation de produits extractifs. Une somme équivalente à 3,7% du Produit intérieur brut (PIB) de l'Afrique. 88,6 mrds$ c'est également, peu ou prou, l'addition des 48 mrds$ (41,1 mrds€) des entrées annuelles totales d'aide publique au développement et des 54 mrds$ (46,2 mrds€) d'investissements étrangers directs (IDE) annuels reçus par les pays africains (moyenne pour la période 2013-2015).De 2000 à 2015, le total des FFI a atteint 836 mrds$. Un nombre à rapprocher des 770 mrds$ (659,6 mrds€) du stock total de la dette extérieure de l'Afrique en 2018.