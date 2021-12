Seb se rapproche de Preciber pour se mitonner une place au Maroc

MAROC / FRANCE. Le groupe français d'électroménager Seb (6,94 mrds€ de chiffre d'affaires en 2020 et 33 000 salariés) annonce, mardi 21 décembre 2021, un rapprochement avec la société familiale marocaine Precibar. Les deux entités créent une coentreprise, Groupe Seb Maroc, contrôlée à 55% par Seb.



"S'appuyer sur un partenaire local fort tel que Preciber permettra au groupe Seb d'accélérer le développement de ses ventes au Maroc et de tirer le meilleur parti du fort potentiel de ce marché", précise un communiqué du groupe basé à Écully, près de Lyon, depuis 1976.



Fondée en 1971 et détenue par Mohammed Berrada et Precima, Precibar fabrique et distribue des articles de cuisson sous la marque Express (autocuiseurs, couscoussiers, faitout, poêle...) ainsi que des articles de gaz sous la marque Precigaz (réchaud à gaz, lampe à gaz...). Représentante exclusive de Bosch dans le pays pour le domaine thermotechnique, elle commercialise aussi des chauffe-eaux (électriques, solaires et à gaz) et des chaudières à gaz, le tout sous la marque Junkers. Precima dispose d'une usine de 14 000 m² dans le quartier de Ain Sebâa à Casablanca.