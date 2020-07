Seat va investir 5 mrds€ dans la voiture électrique en Catalogne

ESPAGNE. Le constructeur automobile espagnol Seat a lancé, mercredi 8 juillet 2020 à Barcelone, un plan d'investissement de 5 mrds€ sur cinq ans (2020 à 2025). Cette somme sera principalement dédiée au développement de la voiture électrique avec la mise en place de nouveaux projets en R&D et notamment l'électrification de la gamme. Il concerne notamment la sortie du modèle el-Born, un véhicule 100% électrique commercialisé sous la marque Cupra (créée en février 2018). Conçue et développée à Barcelone, elle sera fabriquée à Zwickau en Allemagne et commercialisée en 2021. Avec Cupra, Wayne Griffiths, vice-président des ventes et du marketing de Seat et Pdg de Cupra, compte "engendrer un revenu d'un milliard d'euro lorsque toute la gamme sera disponibles sur le marché."



La filiale de Volkswagen prévoit d'investir dans les équipements et les installations des usines de Martorell, de Barcelone et de El Prat de Llobregat (Seat Componentes), toutes situées en Catalogne où elle emploie plus de 15 000 salariés. "Ce plan d'investissements est notre façon d'aborder l'avenir avec détermination et optimisme, afin que notre entreprise soit plus forte, plus innovante et plus efficace. Nous souhaitons que Martorell produise à partir de 2025 des véhicules électriques, lorsque le marché de la voiture électrique sera plus mature", commente Carsten Isensee. Le président de Seat entend devenir "leader de la transformation de l'automobile en Espagne." Et pour cela, il demande "la collaboration des collectivités centrales, régionales et locales, car nous n'y parviendrons pas seul. Le plan présenté par le gouvernement espagnol est un pas dans la bonne direction pour continuer à développer le secteur automobile." Madrid a dévoilé, mi-juin 2020, un plan de relance de l'industrie automobile (qui représente 10% du PIB du pays) doté de 3,75 mrds€ comprenant, notamment, des incitations financières à l'achat de véhicules électriques.



Seat va se doter de nouveaux locaux sur la Rambla à Barcelone pour accueillir une équipe de 150 développeur de logiciels de sa division SEAT:CODE. Elle sera consacrée "à la transformation numérique de la société et aura pour rôle de développer des produits et des solutions numériques pour renforcer Seat et Cupra, tout comme de définir de nouvelles solutions digitales pour l'ensemble du groupe Volkswagen", précise un communiqué.