Scission au sein du Parlement libyen pour l'organisation de la Présidentielle

Stéphanie Williams continue de prôner la mise en place d'une commission chargée de rédiger une règle constitutionnelle pour permettre aux Libyens de se rendre rapidement aux urnes. La conseillère spéciale du Secrétaire général de l'Onu pour la Libye a d'ailleurs lancé, vendredi 4 mars 2022, un appel à la Chambre des Représentants pour choisir six membres en son sein pour participer à cette commission. Mardi 8 mars 2022, depuis l'Algérie, où il se trouvait en visite officielle, Nicola Orlando, envoyé spécial en Libye du ministre italien des Affaires étrangères, a réaffirmé son "ferme soutien" à cette initiative visant à des élections libres transparentes et inclusives. A l'unisson des pays de l'Union européenne, il appelle au "respect de l'unité, de la souveraineté et de la stabilité de la Libye" et "rejette toute ingérence étrangère dans ses affaires."



Mardi 8 mars 2022, Fathi Bachagha, confirmé à son poste par la HoR et le Haut-Conseil d'État, publiait une vidéo sur sa page Facebook dévoilant que son gouvernement prendra le pouvoir dans la capitale Tripoli dans les deux prochains jours par "la force de la loi et non la loi de la force." Il refuse de diriger un gouvernement parallèle et veut "un gouvernement efficace représentant les régions de l'Est, de l'Ouest et du Sud, utilisant toute l'expertise libyenne." Il conseille à son adversaire de ne pas recourir au conflit.