Salade2Fruits reprend le groupe aubagnais Canavese

FRANCE. Le tribunal de commerce de Marseille a tranché, mercredi 23 septembre 2020, en faveur de la société Salade2Fruits (28 M€ de chiffre d'affaires et 100 salariés) pour la reprise du groupe aubagnais Canavese, spécialisé dans la vente de fruits et légumes ainsi que de produits carnés et de la mer, principalement pour la grande distribution.



Créé en 1976 à Aubagne, près de Marseille, Canavese (150 M€ de chiffre d'affaires en 2019 et 410 salariés dont 180 à Aubagne) avait annoncé, par voie de communiqué au lendemain de son placement en redressement judiciaire le 1er avril 2020, avoir été "impacté de plein fouet par la crise sanitaire sans précédent du coronavirus" et avoir "subi une baisse drastique de son activité depuis le début de la crise et une perte de chiffre d'affaires brutale de 55% avec la fermeture des établissements de ses clients : écoles, universités, restauration d'entreprise et restauration commerciale".



Le groupe se trouvait néanmoins en difficulté depuis plusieurs années et avait amorcé, en 2018, une réorganisation de sa stratégie en se séparant, en 2019, de son activité de production et de mûrisserie de bananes et d'ananas en Côte d'Ivoire (1 200 hectares) et de sa production d'agrumes au Maroc (650 hectares). Les deux représentaient 25% de son chiffre d'affaires.