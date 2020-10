Saad Hariri retrouve son siège de Premier ministre libanais pour constituer un "gouvernement d'experts"

Le Liban ne cesse de s'enfoncer de plus en plus dans la crise, une situation renforcée par les conséquences économiques de la crise de la Covid-19, la situation des réfugiés, et les explosions sur le Port de Beyrouth (quelque 200 morts et 6 500 blessés) qui ont détruit plusieurs quartiers de la ville.Disposante également des nationalités française et saoudienne, Saad Hariri va désormais devoir trouver des partenaires pour sa nouvelle équipe et a promis de s'entourer d'experts non issus de partis politiques, en accord avec "l'initiative française" portant sur un "gouvernement de mission". Après l'échec à le constituer par Mustapha Adib, Emmanuel Macron avait fustigé le système politique libanais s'attirant une réponse circonstanciée du Hezbollah . Le président français n'avait pas hésité à parler de "trahisons collectives" et avoué avoir "honte" pour ses dirigeants.La veille de la nomination du nouveau Premier ministre, Jean-Yves Le Drian avait déclaré que "plus on tarde, plus le bateau coule. Il n'y a plus beaucoup de temps pour réagir. Si le Liban ne mène pas les réformes qu'il convient de mener, alors, c'est le pays lui-même qui risque la dislocation." Pour le ministre français des Affaires étrangères, qui s'exprimait devant la commission des Affaires étrangères au Sénat, "la population libanaise ne peut pas être victime des incuries et des impérities de ses dirigeants."