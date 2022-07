STMicroelectronics et GlobalFoundries investissent dans une usine de semi-conducteurs en France

FRANCE. Le Franco-italien STMicroelectronics (ST) et l'Américain GlobalFoundries (GF) vont construire une usine de production de semi-conducteurs à Crolles, près de Grenoble. Un protocole d'accord en ce sens a été signé, lundi 11 juillet 2022 au Château de Versailles à l'occasion du sommet "Choose France".



Le chantier estimé à 5,7 mrds€ bénéficiera d'un "soutien financier important de l'État français", indiquent les deux partenaires dans un communiqué, sans en préciser le montant. "C'est le plus grand investissement industriel des dernières décennies hors nucléaire et un grand pas pour notre souveraineté industrielle", commentait Bruno Le Maire, ministre français de l'Économie. Cette somme représente la majeure partie des 6,7 mrds€ annoncés lors de cette cinquième édition de "Choose France" réunissant 180 Pdg étrangers.



"Cette installation contribuera fortement à la réalisation des objectifs de la loi européenne sur les puces, notamment celui de voir l'Europe atteindre 20 % de la production mondiale de semi-conducteurs d'ici 2030. Outre l'investissement pluriannuel important dans la fabrication de semi-conducteurs avancés en Europe, elle soutiendra le leadership et la résilience des écosystèmes technologiques européens, de la R&D (avec la coopération récemment annoncée en matière de R&D entre ST, GF, le CEA-Leti et Soitec) à la fabrication de gros volumes, et soutiendra les clients européens et mondiaux avec des capacités supplémentaires dans les technologies complexes et avancées pour les principaux marchés finaux, notamment l'automobile, l'industrie, l'Internet des objets et les infrastructures de communication", explique un communiqué commun.