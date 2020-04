SPE Capital Partners et Proparco reprennent le Marocain Saham Pharma

MAROC. SPE Capital Partners annonce le rachat, aux côtés de Proparco (Groupe Agence française de développement), du pôle Saham Pharma au groupe marocain Saham. La société d'investissement spécialisée dans l'Afrique et le Moyen-Orient basée à Tunis, Casablanca, au Caire et à Abidjan, précise que l'opération a été réalisée à travers SPE AIF I, son fonds de capital-investissement de 200 M$, qui était déjà intervenu en 2019 pour l'acquisition de Future Pharmaceuticals Industry en Egypte. Proparco avait aussi pris une participation de 22 M$ dans le groupe de cliniques et centres spécialisés en cancérologie Oncologie et Diagnostic du Maroc (ODM) en avril 2018.Fondée en 2011 après l'acquisition par le groupe Saham de GlaxoSmithKline au Maroc, Saham Pharma produit des antibiotiques sous sa propre marque ainsi que pour des tiers et distribue des solutions injectables aux hôpitaux. L'entreprise est dirigée par Moulay Younous Elalamy.SPE Capital Partners et son partenaire minoritaire Proparco entendent "accélérer la croissance de l'entreprise, en consolidant sa position de leader de la fabrication d'antibiotiques au Maroc, en s'intégrant davantage dans la chaîne de valeur hospitalière et en poursuivant son développement internationalement", indique un communiqué de SPE.Propriétaire du groupe Saham, Moulay Hafid Elalamy, ministre marocain du Commerce et de l'Industrie, poursuit son désengagement et sa stratégie de transférer ses actifs dans son fonds d'investissement panafricain. En mars 2018, il avait cédé son coeur de métier, le pôle d'assurance du groupe Saham (Saham Assurances), composé de trente-cinq compagnies, au Sud-africain Sanlam pour 1,05 mrd$.