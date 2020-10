S&P conserve la note du Maroc, mais révise ses perspectives à la baisse

En août 2020, un plan de relance économique de 120 milliards de dirhams (11 mrds€) a été lancé pour garantir des crédits aux entreprises et financer un nouveau Fonds d'investissement stratégique. Il servira à financer des projets, notamment par le biais de partenariat public-privé, mais aidera aussi à la recapitalisation des entreprises pour soutenir leur développement. Parallèlement, le budget 2020 du Maroc intègre la création d'un Fonds de soutien au financement des entreprises pour le développement économique. Doté de 8 milliards de dirhams (734 M€) sur trois ans - dont 3 milliard de dirhams (275 M€) par l'Etat, 3 milliards par le secteur bancaire et 2 milliards (184 M€) par le Fonds Hassan II -, il s'adressera aux jeunes diplômés, aux Tpe et aux entreprises orientées vers l'exportation.



"Nous pensons qu'une fois que les effets de la pandémie commenceront à s'atténuer, le changement de la structure économique sous-jacente du pays se poursuivra et bénéficiera aux perspectives de croissance et à la stabilité économique. Ce changement sera favorisé par la reprise des investissements directs étrangers (IDE) et par un secteur agricole plus résistant, tous deux soutenus par la stratégie du gouvernement visant à promouvoir l'activité du secteur privé et à limiter ou, dans certains secteurs, à réduire le rôle du gouvernement dans l'économie", notent les experts de S&P.



L'agence souligne en outre que "le Maroc a largement fait preuve de stabilité politique et sociale, surtout après le printemps arabe. Il y est parvenu grâce à des réformes constitutionnelles, une augmentation des dépenses publiques visant le développement économique et une réduction des inégalités économiques dans les régions moins développées".