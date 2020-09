Ryanair va ouvrir une base permanente à Beauvais

FRANCE. La compagnie aérienne Ryanair implantera le 3 décembre 2020 une base permanente à l'aéroport Paris-Beauvais, situé à Tillé, près de Beauvais (Picardie) avec deux avions postés (Boeing 737-8000). La low cost irlandaise estime l'investissement à 200 M$ (171,5 M€) et le nombre d'emplois créés à 2 300 (directs et indirects).Ryanair proposera cet hiver trente-deux lignes (105 vols hebdomadaires) couvrant treize pays européens depuis cet aéroport, appelé Paris-Beauvais alors que la plate-forme picarde se trouve une centaine de kilomètres et à environ deux heures de route du centre-ville de la capitale. Elle annonce deux nouvelles destinations : Paphos (Chypre) et Manchester (Royaume-Uni) avec chacune deux vols hebdomadaires.La compagnie est présente depuis 1997 sur le tarmac de l'aéroport Paris-Beauvais et comptait en 2019 avec un trafic de 4 millions de passagers. "Notre relation historique est renforcée et prend maintenant une nouvelle dimension avec cette base opérationnelle, ses emplois et les opportunités de développement que celle-ci permettra, en particulier dans cette phase très difficile pour le transport aérien", commente François Rubichon, président du direction de l'aéroport Paris Beauvais.Il s'agira de la quatrième base de l'Irlandaise en France avec celles de Marseille , Bordeaux et Toulouse, toutes ouvertes en 2019.