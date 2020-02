Rome et Paris soutiennent la coopération franco-italienne dans l'industrie navale

ITALIE / FRANCE. Le Sommet franco-italien de Naples, jeudi 27 février 2020, a notamment débouché sur un accord intergouvernemental réaffirmant "le plein soutien des Etats français et italiens à la création de Naviris, la société commune entre Naval Group et Fincantieri", indiquent dans un communiqué les deux industriels.



Ce texte vient concrétiser l'alliance de long terme, depuis plus de vingt ans, entre le Français et l'Italien qui ont notamment collaboré au programme de frégates de défense aérienne Horizon (années 1990) et à celui des frégates multimissions FREMM (débuté en 2005). Lancée en juin 2019 mais opérationnelle que depuis le 13 janvier 2020, la co-entreprise Naviris est détenue à parts égales entre Naval Group (filiale à 35% de Thales) et Fincantieri. Implantée à Gênes (Italie) et disposant d'un centre d'ingénierie à Ollioules (Sud de la France), elle est la première opération transfrontalière en Europe dans le secteur de la construction navale militaire.



Selon les deux actionnaires, "Naval Group et Fincantieri sont ouverts à l'élargissement de leur coopération à d'autres partenaires européens. L'enjeu est de faire de l'industrie navale européenne un leader mondial et innovant".