Risques d'impayés moindres en Israël, mais élevés en Serbie selon Euler Hermes

MONDE. Dans une étude mondiale "L'argent, c'est le pouvoir : la culture d'un pays peut-elle augmenter le risque de défaut de paiement ?" publiée mardi 30 juin 2020, Euler Hermes note que "peu à peu, la crise sanitaire et économique relative au Covid-19 tend à se transformer en crise des paiements". Selon l'assureur-crédit, "prises en étau entre une demande domestique et internationale atone et une production chahutée voire interrompue, de nombreuses entreprises n’ont eu d’autre choix que de retarder le paiement de leurs fournisseurs pour survivre. Un comportement dangereux, qui met directement en péril la trésorerie de ces derniers, et qui pourrait conduire de fait à une envolée du risque d’impayés".Etablissant une corrélation entre le risque que les entreprises d’un pays ne paient pas leurs fournisseurs dans les temps et des déterminants culturels et structurels (flux commerciaux, défauts de paiements des prêts hypothécaires, évasion fiscale...) Euler Hermes dresse une liste de dix Etats où le risque d'impayés semble structurellement élevé : Malaisie, Slovaquie, Guatemala, Panama, Philippines, Russie, Roumanie,, Mexique et Chine.En revanche, le risque d'impayés se trouve structurellement moindre dans les dix pays suivants : Autriche,, Danemark, Nouvelle-Zélande, Irlande, Norvège, Suède, Finlande, Suisse et Allemagne.