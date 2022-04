Retour partiel mais important des touristes au Maroc et en Tunisie

MAROC/TUNISIE. Au Maroc comme en Tunisie, le secteur du tourisme s’apprête à vivre un été en convalescence. Après deux saisons 2020 et 2021 catastrophiques, 2022 ne retrouvera sans doute pas le niveau de 2019, avec 13 millions de touristes sur l'année, mais s'inscrira dans une phase de redémarrage. En 2021, le Maroc n'a accueilli que quatre millions de visiteurs.



Selon l’Office national des aéroports du Maroc, le trafic passagers ne devrait afficher qu'un recul de 25% par rapport à l'été 2019. Les compagnies aérienne créent ou remettent en service 48 lignes (Angleterre, Italie, Espagne, France...) et certaines plateformes comme Tétouan, Tanger ou Oujda anticipent un « taux de récupération du trafic aérien » de plus de 100%.



Depuis la réouverture de l'espace aérien en février 2022, les taux de réservation progressent pour franchir régulièrement les 85%, soit des chiffres d'avant covid. Le maritime amplifie ce retour à la normal avec la reprise du trafic entre l'Espagne et le Maroc en avril, après deux années blanches.

En Tunisie, les professionnels du tourisme retrouvent également le sourire. Le nombre de voyageurs progresse de 50% sur le premier trimestre 2022 par rapport à la même période en 2021 selon le ministère du Tourisme. En avril, le taux atteint +150%. Mais cela ne suffira pas pour atteindre un niveau correct. En 2022, la Tunisie devrait tout de même voir sa fréquentation chuter de 50% par rapport à 2019.