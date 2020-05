Renault va restructurer six usines en France, licencier 15 000 salariés dans le monde et réduire ses ambitions au Maroc

Ce plan aura aussi un impact à l'étranger, et notamment au Maroc avec, comme en Roumanie, la "suspension des projets d'augmentation de capacités". L'Algérie n'a pas été évoquée, alors que la presse locale se questionne sur la fermeture de l'usine Renault Algérie Production située près d'Oran. Pas plus que l'Espagne où le groupe compte des unités à Valladolid, Séville et Palencia. En décembre 2019 , Bruno Le Maire, ministre français de l'Economie et des Finances, avait lancé un comité pour évaluer de possibles relocalisations en France, rendues possibles par des gains de compétitivité. "Qu'est-ce que cela veut dire ? Nous produisons et nous assemblons au Maroc, en Slovaquie, en Turquie pour réimporter en France à des fins commerciales. Je ne me satisfais pas d'un modèle où les deux véhicules les plus vendus en France - la Clio et la 208 - ne sont plus produits en France", argumentait-t-il alors. Depuis la crise de la Covid-19 a renforcé ce sentiment. D'autant plus que le ministre discute avec les dirigeants du groupe des conditions d'octroi d'un Prêt garanti par l'Etat (PGE) de 5 mrds€.Renault a vendu 3,8 millions de véhicules en 2019 et compte quarante sites de fabrication et 12 700 points de vente dans le monde. Lors du dernier exercice, le groupe a enregistré sa première perte nette depuis dix ans et un chiffre d'affaires (55,53 mrds€) en baisse de 3,3% . L'Etat français est le principal actionnaire du constructeur automobile avec 15% du capital.Parallèlement à ces annonces, Jeudi 28 mai 2020, Nissan, partenaire japonais de Renault dans l'Alliance, a lui dévoilé la suppression d'environ 20% de ses capacités mondiales de production d'ici à 2023 et la fermeture d'une usine à Barcelone. Le constructeur emploie quelque 3 000 salariés dans la capitale catalane. Ils réclamaient depuis début mai 2020 un plan d'investissement alors que le licenciement de 20% des effectifs était déjà en discussion. Selon le gouvernement espagnol, les investissements nécessaires au maintien de l'usine concernée - qui fabrique le pick-up Navara - seraient "inférieurs au coût estimé de sa fermeture" évalué à plus d'1 mrd€.