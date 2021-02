Renault enregistre en 2020 une perte historique de 8 mrds€

Renault trouve cependant des motifs d'espérer.



D'abord, le second trimestre 2020 montre un net redressement de la situation avec un chiffre d'affaires en recul de "seulement" 8,9% et 660 M€ de pertes nettes. Renault dégage une marge opérationnelle de 866 M€ contre - 337 M€ sur tout l'exercice.

Les ventes de véhicules se redressent, même si elles restent en négatif à -6,8%.



Ensuite, au 31 décembre 2020, les stocks totaux (avec le réseau indépendant) s'élèvent à 486 000 véhicules (61 jours de vente contre 68 à fin décembre 2019) soit une baisse de plus de 100 000 unités.



Enfin parce qu'un plan de restructuration, baptisé "Renaulution", a été mis en place par son nouveau directeur général Luca de Meo, arrivé durant l'été 2020 au volant de l'entreprise. Prévoyant 2 mrds€ d'économies sur trois ans et quelque 15 000 suppressions de postes dans le monde, sa feuille de route repose sur un mantra : la valeur plutôt que les volumes. Autrement dit, la priorité sera donné aux modèles et aux pays les plus rémunérateurs. Le constructeur a ainsi améliorer de cinq points en 2020 son mix prix/produit (+1,1 point en 2020 notamment grâce aux ventes de Zoe) et a dégagé une marge opérationnelle de plus de 3% d'ici à 2023.