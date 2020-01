Renault a dominé le marché français de l'automobile en 2019

FRANCE. Avec 698 690 véhicules vendus en 2019, le groupe Renault enregistre sa meilleure année commerciale en volume depuis neuf ans. Les ventes de voitures pour les particuliers (549 283 unités, +0,3%) et utilitaires (149 407, +5,2%) progressent au total de 1,3% par rapport à 2018 dans un marché qui connaît une hausse de 2,3%.Après un échec de rapprochement avec Fiat Chrysler Automobiles (FCA) en juin 2019 - qui va finalement s'allier à son concurrent PSA (Peugeot) - Renault se positionne toujours comme le numéro français sur les véhicules particuliers, utilitaires et électriques, ainsi que sur le marché des véhicules particuliers vendus aux flottes d'entreprises. Fort d'une part de marché de 25,9%, cinq des marques du constructeur se trouvent dans le Top 10 des véhicules particuliers dont Clio occupe la première place. Cette dernière, avec une progression de 6,3 % et 131 500 immatriculations, a d'ailleurs été le véhicule particulier le plus vendu en France en 2019 et pour la dixième année consécutive.En 2019, les marques françaises (Citroën, Peugeot, DS, Opel, Renault, Dacia, Alpine) ont réalisé à elles seules plus de la moitié des immatriculations enregistrées en France (1,25 millions de véhicules pour un total de 2,2 millions) selon le Comité des constructeurs français d'automobile (CCFA). Elles affichent cependant une progression de 0,88% sur l'année contre 3,22% pour les marques étrangères.En tête des choix des acheteurs français de voitures neuves se trouvent Renault suivi de Peugeot, de Citroën et de Volkswagen qui dépasse en 2019 Dacia.