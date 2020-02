Rejetant le plan israélo-américain, Mahmoud Abbas réclame une conférence de paix internationale

Selon António Guterres, secrétaire général des Nations unies, "l'ONU reste déterminée à aider les Palestiniens et les Israéliens à résoudre le conflit sur la base des résolutions pertinentes des Nations Unies, du droit international et des accords bilatéraux, et à réaliser la vision de deux États, Israël et la Palestine, vivant à proximité, en paix et en sécurité à l'intérieur des frontières reconnues en 1967."



Le Coordonnateur spécial des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Nickolay Mladenov souligne lui que "les mesures unilatérales et les plans d'annexion dévasteraient les perspectives d'une solution à deux Etats. Elles auraient des répercussions négatives dans toute la région et compromettrait sérieusement les possibilités de normalisation et de paix régionales."



Le président palestinien ouvre une porte à la reprise des négociations. Il voudrait que la Russie, les Etats-Unis, l'Union européenne et les Nations unies (Quartet pour le Moyen-Orient) participent à une conférence de paix internationale en présence de la Palestine et d'Israël. Il se dit prêt à "rester ici à l'Onu pour lancer les négociations immédiatement."