Recommandations politiques élaborées par la communauté méditerranéenne du tourisme durable

Le tourisme côtier et maritime constitue une part essentielle de la plupart des économies méditerranéennes en termes de création de revenu et d’emplois, d’exportations et d’investissements en capital. Cependant, le tourisme conventionnel et non planifié constitue un défi de taille pour le patrimoine naturel et culturel. Il est à la fois responsable et victime de l’urbanisation linéaire et côtière, de la surconsommation des ressources naturelles, de la pollution de l’eau, de la production de déchets, des déchets marins, de la dégradation des sols, de la perte de biodiversité, mais aussi des atteintes au patrimoine culturel, à savoir les paysages, les sites historiques, l’environnement construit, les pratiques culturelles, les connaissances et les modes de vie, etc...