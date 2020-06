Récession, chômage, endettement et déflation au menu des Européens

Relativement épargnée d'un point de vue sanitaire, l'Allemagne craint une forte récession sur le court terme. Sur le moyen terme, le pays dispose d'une marge de manœuvre financière importante grâce à son faible endettement. Elle met Berlin en bonne position pour rebondir vite et fort.



Sa chancelière Angela Merkel vient d'annoncer le 4 juin 2020 un second plan de relance considérable de 130 mrds€. Pour les familles, il porte sur une réduction de la TVA de trois points jusqu'à la fin de l'année, le versement de 300 € par enfant, des primes de 3 000 à 6 000 € pour l'achat de voitures électriques, la baisse du prix de l'électricité. Les entreprises recevront de nouvelles aides et les communes verront une partie de leurs dettes reprises par l’État fédéral.



Le premier plan dégageait déjà une enveloppe de 100 mrds€ d'aides aux entreprises et un budget illimité de prêts garantis.

Parallèlement, et pour la première fois, l'Allemagne a accepté l'idée de dettes mutualisées entre pays de l'UE pour relancer l'économie européenne et aider les « partenaires » les plus en difficulté. Cette solidarité devrait bénéficier indirectement à son industrie fortement exportatrice. Il s'agit d'un changement radical pour une nation jusqu'à présent adepte de l'austérité.



Il faut dire que la situation économique s'est dégradée ces derniers mois. En dépit de la mise en chômage partiel de 11 millions d'Allemands, le chômage grimpe en mai à 6,3%. Le secteur automobile, véritable pilier de l'économie allemande, a reculé de 97% en avril. Le pays connaît la récession avec une baisse de 2,2% de son PIB au premier trimestre. Il devrait afficher -6 à -10% pour 2020.